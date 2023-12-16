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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا وبرشلونة
فالنسيا وبرشلونة

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة .. الكثير من محبي كرة القدم البحث عن المباريات المفضلة لديهم لمشاهدتها وكذلك البحث عن فريقهم المفضل، ويستعد برشلونة لمباراة حاسمة في الدوري الإسباني 2023-24 حينما يحل ضيفًا على فالنسيا في الجولة السابعة عشر على ملعب ميستايا، ولذلك ننشر لكم موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

وخسر برشلونة آخر مباراتين في جميع المسابقات أمام جيرونا في الدوري الإسباني ثم رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، مستقبلًا 7 أهداف، لتصبح مواجهة فالنسيا ذا أهمية أكبر، وفي آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، فاز برشلونة في مرتين فقط وخسر مثلهما وتعادل مرة، بينما فالنسيا لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة وخسر 3 مرات وتعادل في واحدة، كما أنّ النادي الكتالوني استطاع الفوز على الخفافيش في آخر خمس مواجهات وسجل 12 هدفًا مقابل 4 فقط.

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-24؟

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2023-24 هو اليوم  السبت 16 ديسمبرعلى ملعب ميستايا، وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-24؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لإذاعة لقاء فالنسيا وبرشلونة، ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV، الساعة العشارة مساء بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت السعودية.
 

التشكيل المتوقع لنادي فالنسيا ضد برشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبن باراخا على العناصر الآتية
مامارداشفيلي
كوريا، موسكيرا، دياخابي، جاسوروفسكي
فولكير، جويلامون، بيبيلو، بيريز
لوبيز، دورو


التشكيل المتوقع لنادي برشلونة ضد فالنسيا

أما تشافي هيرنانديز فقد يعتمد على الأسماء الآتية:
بينيا
جواو كانسيلو، أراوخو، كريستنسن، كوندي
بيدري، دي يونج، جوندوجان
جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينيا

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقط، ويحل ريال مدريد ثانيا برصيد 39 نقطة، وثالثا أتلتيكو مدريد برصيد 34 نقطة، وبرشلونة رابعا برصيد 34 نقطة، وريال سوسيداد خامسا برصيد 29 نقطة.

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