قادمة من سوريا.. الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

نجح الجيش الأردني، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، تعد الرابعة من نوعها منذ يوم الثلاثاء.

وعثر الجيش الأردني بحسب البيان الصادر عنه ، إنه عثر على 278 ألف حبة "كبتاغون"، و1738 "كف حشيش".

وأوضح البيان أن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة مهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن،.

وابان البيان أن دوريات رد الفعل السريع طبقت قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة على المهربين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري.

وكان الجيش الأردني، أعلن الخميس، مقتل مهرب وإصابة آخرين وضبط مخدرات، في عملية أحبط خلالها محاولة تهريب عبر الحدود من سوريا.

كما أعلن الجيش الأردني، إحباط محاولتين مشابهتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أسفرت إحداها عن مقتل جندي وإصابة آخر، إضافة إلى مقتل عدد من المهربين.

