آداب القاهرة: دورة كتابة البحث لطلاب الدراسات العليا تنتهى21 ديسمبر

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا برنامج الماجستير.

وقالت كلية الآداب جامعة القاهرة ، تعقد دورة الكتابة الفنية للبحث حتى يوم الخميس الموافق ٢١ ديسمبر ، أونلاين من الساعة ٣ عصرا و حتى السابعة مساءً.

كلية الاداب جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية.

وأعلنت عميدة الكلية، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024، وأنها سوف تبدأ يوم الخميس الموافق ٢ يناير القادم.