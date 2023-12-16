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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إزالة مبانٍ عشوائية بمنطقة الريف الأوروبى.. ربط محور سفنكس بـ"الضبعة" والطريق الإقليمى

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قام المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، بجولة تفقدية بأعمال استكمال مشروع محور سفنكس، وأعمال توسعته ليصبح بعرض 5 حارات مرورية بعد ربطه بمحوري الضبعة، والطريق الإقليمي، يرافقه المهندس طارق زكى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

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وتابع مسئولو الجهاز سير الأعمال بمحور سفنكس، والتي تشمل مشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس " مرحلة أولى "، وذلك في إطار المتابعة الدورية لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

كما تابع رئيس الجهاز، مخطط الفرص الاستثمارية التي تم طرحها بمنطقة الخدمات الواقعة على محور سفنكس، حيث تم طرح مدرسة دولية على مساحة 22000م2، ومستشفى تخصصى على مساحة 14650 مترا خلال شريط مساحي بعرض 200 متر على امتداد محور سفنكس.

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وأشار المهندس أحمد إبراهيم أنور، إلى أن لإدارات المعنية بالجهاز قامت بتنسيق حملة إزالة أسفرت عن إزالة مبانٍ عشوائية بقطعة أرض بمنطقة الريف الأوروبى ، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات البناء بدون ترخيص بالمدينة.

كما شدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية بضرورة استمرار حملات الإزالة، ورفع التعديات عن أراضي الدولة، والبناء بدون ترخيص.

جهاز سفنكس الجديدة مشروع محور سفنكس الطريق الاقليمي المهندس أحمد إبراهيم أنور الفرص الاستثمارية

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