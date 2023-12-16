عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام الدراسة العملية بالمعامل لطلاب جامعة القاهرة الدولية

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة الدولية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام التطبيق العملي لطلاب جامعة القاهرة  الدولية في معامل وقاعات المذاكرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تكون الجامعة منارة تعليمية ذات جودة عالمية في المجال التعليمي والتطبيقي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن المعامل تتيح الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات على أعلى مستوى تكنولوجي، بالإضافة إلى توفير البيئة والمناخ الملائمين لهم للتحصيل والمذاكرة، بما يساهم في احترافية خريجي الجامعة الدولية، وقد وفرت الجامعة قاعات للمذاكرة للطلاب في غير أوقات المحاضرات.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إنشاء الجامعة الدولية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي نحو آفاق مستقبلية أكثر تميزا، ويطبق منذ اليوم الأول أحدث أنظمة التعليم والتعلم والبحث العلمي والتطبيق العملي، ويتجه نحو احترافية وعالمية الأداء المؤسسي والأكاديمي وفقًا للمعايير المتفق عليها دوليًا، ويمتلك قدرات إكاديمية علمية وعملية تنافسية محليا ودوليا

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدوليةأصبحت حقيقة ملموسة على أرض الواقع بعد أن كان حلمًا، وانطلقت العملية التعليمية به وفُتحت أبوابها أمام الطلاب لبدء الدراسة به للمرة الأولى هذا العام  2023/2024، لتصبح أول جامعة دوليةتخرج من رحم جامعة حكومية، ويستهدف المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وخلق كيان أكاديمي عالمي جديد يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة، والمساهمة في الانتقال بالتعليم الجامعي نحو العالمية ومنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، وتأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الايجابية في بيئة عالمية تفاعلي، وتقديم خريجين بمواصفات عالمية يساهمون في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وذوى قدرة تنافسية للعمل محليًا ودوليًا، وهو ما يتم تحقيقه من خلال الإعتماد على طرق تدريس تواكب الاستراتيجيات الحديثة، والأستعانة بعدد من الأساتذة الأجانب الزائرين بجانب الأساتذة المصريين المميزين، وتوفير الوسائط التعليمية المتطورة وقاعات دراسية ومعامل وقاعات مذاكرة تم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية.

44587DAE-B9EB-408A-BFDF-8A4240CEFAB8
44587DAE-B9EB-408A-BFDF-8A4240CEFAB8
5574871D-BC72-4E24-99E5-E0D1810A457E
5574871D-BC72-4E24-99E5-E0D1810A457E
1C3A2A5F-B0BF-4E7C-9F73-24B4BB0BF810
1C3A2A5F-B0BF-4E7C-9F73-24B4BB0BF810
27424988-C676-4D4B-804B-BBFBC7A78727
27424988-C676-4D4B-804B-BBFBC7A78727
استراتيجية الوطنية للتعليم العالي الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة جامعة القاهرة الدولية جامعة القاهرة جامعة حكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سقوط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

ضرب وشتائم على متن طائرة.. تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

التلفزيون الكويتي يقطع الإرسال ويعلن عن بيان من الديوان الأميري قريبًا

القباج تشهد فعالية المرحلة الأولى لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد على النفس

تسبب في قطع الاتصالات.. شاهد تلسكوب ناسا يلتقط أكبر توهج شمسي منذ سنوات

ضياء السيد: فلومينينسي سيعمل حساب للأهلي بعد فوزه على الاتحاد السعودي

القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع إسقاط الجسم الطائر في دهب

القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق المصرية لموقع إسقاط الجسم الطائر في دهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل في إحدث إطلالاتها

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا .. هل أنت منهم ؟

بالأسود الشفاف.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

إطلالة ابنة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ