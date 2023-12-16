بفستان تايجر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على إنستجرام

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، جلسة تصوير جديدة، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة ولافتة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل في الصور بفستان طويل تايجر باللون البني والبيج، وبأكمام طويلة، وبرقبة عالية مجسم على جسدها، واختارت عليه جاكيو كلاسيكي باللون الأسود وبأكمام طويلة قامت بوضعه على أكتافها، مع حقيبة من الجلد باللون الأسود.

ورفعت هاندا أرتشيل خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة، بتسريحة ناعمة وانسيابية.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف هاندا أرتشيل إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين كبيرين باللون الذهبي واساور قامت بإرتدائها على الأكمام بنفس اللون.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل