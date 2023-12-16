الرئيس الفلسطيني ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وقال الرئيس الفلسطيني "إن فلسطين خسرت برحيله قائدا عربيا، أفني حياته في خدمة أبناء شعبه، وأمته، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، والى جانب شعبنا، وحقوقه المشروعة بكل اخلاص، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتقدم الرئيس عباس، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللحكومة، والشعب الكويتي الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمه شخصيا.

وأعلن الرئيس الفلسطيني الحداد وتنكيس الأعلام.

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.