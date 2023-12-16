ترقية 1233 موظف وحافز لـ1134 من العاملين بديوان عام الشرقية والوحدات المحلية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 10768 لسنة 2023 بشأن الموافقة على ترقية 1233 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة بالمراكز والمدن والأحياء بالمجموعات النوعية للوظائف (التخصصية – الفنية – الكتابية – الحرفية والخدمة المعاونة) ممن أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2023 .

وأشار المحافظ إلى أن القرار تضمن ترقية 640 من العاملين بالمجموعة الوظيفية التخصصية و359 من العاملين بالمجموعة الوظيفية الفنية و109 من العاملين بالمجموعة الوظيفية الكتابية و125 من العاملين بالمجموعة الوظيفية الحرفية والخدمة المعاونة.

كما قرر محافظ الشرقية منح 1134 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة حافزا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لمن أتموا في درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية المسكنين عليها في 30 / 6 /2023 مدة أكبر من 3 سنوات بحد أدني 100 جنيهاً وبحد أقصى 150 جنيهاً، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2023 مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ القرار " كل فيما يخصه".

وهنأ محافظ الشرقية العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن والأحياء بمناسبة ترقيتهم بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي لهم متمنيا للجميع دوام التوفيق والاستمرار في بذل المزيد من العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه أوضح أحمد عبد المعبود مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة أن القرارين جاءا بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ - بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وعلى القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ - بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى قرارالدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (۱۲۱) لسنة ۲۰۲۳ ، وعلى الكتاب الدوري رقم (۲) لسنة ۲۰۲۳ بشأن القواعد التنفيذية للقرار رقم (۱۲۱) لسنة ۲۰۲۳ لترقية العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من 1 / 7 / 2023 وعلى محضر لجنة الموارد البشرية بالمحافظة رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ بجلسة ۲٦ / ۱۱ / ۲۰۲۳ والمعتمدة من محافظ الشرقية بتاريخ 10 / 12 / 2023.