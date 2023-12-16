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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين البحوث الإسلامية ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان المكتبة الأزهرية بالقرنة.. صور

أمين البحوث الإسلامية
أمين "البحوث الإسلامية" ورئيس قطاع المعاهد خلال الجولة

تفقد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني، فرع المكتبة الأزهرية بالقرنة بمحافظة الأقصر؛ وذلك لمتابعة سير العمل بالمكتبة، واهتمامات القراء بالمدينة والوقوف على احتياجاتها العلمية والتقنية.

وقال الأمين العام خلال لقاء العاملين بالمكتبة، إن المكتبة الأزهرية وفروعها المختلفة تحتوي على عدد كبير من الكتب المهمة إضافة إلى المخطوطات النادرة، التي يمكن الاستفادة بها، في خدمة طلاب العلم والباحثين، والتي تحتاج إلى ضرورة المحافظة عليها باعتبارها جزء من التاريخ الإنساني، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بهذا الجانب، مضيفا أن المجمع باعتباره يُعنى بهذا الجانب العلمي فإنه بدأ مشروعًا لرقمنة مقتنيات مكتبة الأزهر المركزية كمرحلة أولى للحفاظ على التراث الأزهري وتوسيع دائرة المعرفة بن.

وأوضح رئيس القطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته يعمل على الحفاظ على التراث الإنساني ويبذل الجهود في إطار خدمة الباحثين سواء داخل مصر أو خارجها، بما يحقق رسالة الأزهر العلمية والتعليمية ويحفظ جهود العلماء السابقين والذين أبلوا بلاءً حسنًا في عملية الحفاظ على التراث الأزهري ونقله للأجيال الحالية والقادمة.

وتم خلال الزيارة تفقد جناح الطفل بالمكتبة، والاطلاع على القوائم الخاصة بالمكتبة، إضافة إلى الاستماع إلى العاملين بالمكتبة من أجل العمل على حل المعوقات التي تواجههم، والاستماع إلى رؤيتهم في عملية التطوير بما يتوافق مع احتياجات جمهور قراء المكتبة.

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البحوث الإسلامية المعاهد الأزهرية المكتبة الأزهرية الأقصر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية رئيس قطاع المعاهد الازهرية محافظة الاقصر المكتبة الأزهرية بالقرنة

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