مدير المخابرات الإسرائيلية يجتمع مع رئيس الوزراء القطري بشأن الرهائن

يجتمع مدير جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الموساد، ديفيد بارنيا، نهاية الأسبوع الجاري مع رئيس الوزراء القطري في أوروبا لمواصلة المناقشات حول إطلاق سراح الرهائن من قبل حماس، حسبما قال مصدر مطلع على الخطط لشبكة CNN يوم السبت.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاجتماع قد تم بعد.

ويأتي الاجتماع المذكور بعد أن ألغت إسرائيل رحلة كان من المفترض أن يقوم بها برنيع إلى الدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المصدر إن هذا الاجتماع الأخير تم التخطيط له قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي بطريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة يوم الجمعة، لكن هذا الحادث زاد من إلحاح المحادثات. وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الحساسة.

ويوم الخميس، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي في البلاد شعر أن 'الظروف ليست مناسبة' لمحاولة استئناف المحادثات. وتعمل قطر والولايات المتحدة على محاولة إحياء المفاوضات، من خلال تقديم مقترحات جديدة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين يزيد عددهم عن 100 رهينة في غزة.