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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. تعرف عليها

حسين لبيب
حسين لبيب

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم السبت لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي :
- تعيين المستشار محمد نبيل محرم مديراً تنفيذياً للنادي.

- اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية لكافة الألعاب الرياضية بالنادي لموسم 2023-2024.

- إبرام واعتماد عقود اللاعبين المميزين مواليد 2005-2006 بفرق الناشئين لكرة القدم بالنادي وعددهم ١٨ لاعباً.

- تعيين الدكتور محمد عمر سليمان أستاذ طب وجراحة العظام بكلية طب القصر العيني مستشاراً طبياً متطوعاً للنادي.

- اعتماد تحقيقات الإدارة القانونية بشأن مخالفات وتجاوزات بعض الأعضاء العاملين بالنادي وإيقاف من ثبت إدانته لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وشمل الجزاء إيقاف أولياء الأمور حال وقوع المخالفة من الأبناء القصر وشمل القرار 14 عضواً تأكيداً لسياسة النادي في فرض النظام والإنضباط.

- تعيين محمد حلمي رئيساً لقطاعات الناشئين بالنادي لكرة القدم.

- اعتماد الهيكل الإداري للنادي والذي تم إعداده بمعرفة أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهيكلة الإدارية.

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