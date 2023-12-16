ما بنساك .. رامي عياش يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

طرح النجم رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية "ما بنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، وتقول كلماتها:

بعدو القلب بيشتقلك

و بعدو جرح الماضي معي و معك

و بعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

بعدو الزمن واقف

و بعدو القلب واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك

بعدو قلبي عم يسألني

اذا بكرا رح تسأل عني

والمقعد عم يدمع

ناطر سوى نرجع

عا مطرح ما كنا انا وياك

ما بنساك

جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

بعدو القلب واقف

و بعدو الزمن واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك

ما بنساك