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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير الأهرام للدراسات: تحسين المناخ السياسي ساهم في زيادة الإقبال على انتخابات الرئاسة

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنَّ انتخابات الرئاسة 2024، بحاجه إلى دراسات كبيرة والكثير من العمل لتحليلها، موضحا: «نحن إزاء ظاهرة جديدة على الحياة السياسية في مصر، مثل عودة الحياة السياسية إلى مصر بالمعنى الدقيق وبمفهوم شامل وغير متحيز أو مختزل، ومن أبرز تجليات ذلك الدعوة إلى الحوار الوطني».

وأضاف «فرحات»، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ قرارات هامة للدولة والقيادة السياسة على مدار السنوات الماضية، ساهمت في تهيئة المناخ وتجهيز المجتمع المصري لحياة سياسية جديدة وطبيعية وجادة، مثل إلغاء مد العمل بقانون الطوارىء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأخيراً الحوار الوطني.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنَّ المشاركة السياسية غير المسبوقة للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، نتجت عن تضافر كل هذه الجهود والمبادرات وإنعاش الحياة السياسية في مصر، والقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بنفسه لتجهيز المجتمع لحياة سياسية بالمعنى الحقيقي، بدون اختزال في اتجاهات بعينها، وكذلك سياسة الانحياز الاجتماعي المعلنة للدولة والتي اتبعتها على مدار السنوات العشر الماضية.

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