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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم مصر للبترول في دوري الطائرة

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره مصر للبترول بنتيجة 3-0، في إطار المباراة التي جمعتهما اليوم، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 18

25 - 22

25 - 19

وشهدت المباراة تواجد كل من: نيرة الأحمر  وأحمد خالد حسانين و رامي نصوحي ، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإضافة إلى أحمد مصطفى رئيس جهاز كرة الطائرة بالقلعة البيضاء، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ويتواجد فريق "طائرة الزمالك" في المجموعة الأولى، بجانب فرق، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

ومن المقرر أن يواجه فريق "طائرة الزمالك" نظيره الداخلية، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة.

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