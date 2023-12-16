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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أشيك وأقوى موبايل شاومي للشباب بسعر مناسب جدًا

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 12 

يعد هاتف Redmi Note 12 من شركة شاومي الصينية واحدًا من أكثر الهواتف المميزة التي تقدم قيمة كبيرة مع سعر مناسب جدا للشباب والفئة المتوسطة. 

 

 كما يتميز بتصميم أنيق للغاية يجعله يتميز على غيره من الهواتف المنافسة، ونعرض فيما يلي المواصفات الكاملة والسعر الخاص بهاتف شاومي Redmi Note 12 في السوق المصري :  

 

شاشة وكاميرا هاتف شاومي Redmi Note 12 

وحصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.67 بوصة بجودة عرض +FHD وبدقة 1080×2400 بكسل مع دعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED،وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. 

أداء وبطارية هاتف شاومي Redmi Note 12 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 685 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2، مع بطارية كبيرة ذات سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 33 وات.

 

سعر هاتف شاومي Redmi Note 12  

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 12 في السوق المصري بسعر من حوالي 7 آلاف و300 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

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