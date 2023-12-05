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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس الفلاجشيب.. أفضل موبايل شاومي بسعر مناسب ومواصفات جبارة

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11

مع ارتفاع أسعار الهواتف بشكل عام، وصعوبة شراء هواتف “الفلاجشيب” الرائدة بشكل خاص للكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، إلا أن هناك بعض الهواتف المميزة التي يمكنها إحداث فارق كبير وتقديم قيمة مميزة.

 

ويقدم هاتف Xiaomi Redmi Note 11 من شركة شاومي الصينية عددا من المواصفات الرائعة منها كاميرا رباعية فائقة الجودة، مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى السعر المناسب الذي يتوافق مع الشباب والفئة المتوسطة.    

 

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.43 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 3، مع مستشعر لبصمة الأصابع مدمج في زر التشغيل. 

 

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 بكاميرا خلفية رباعية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، مع تقنيات HDR، وتصوير بانورامي، مع وضع التصوير الليلي. 

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات وتصل إلى 100% خلال 60 دقيقة. 

 

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم الأمريكية، مع معالج للرسوميات Adreno 610، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام و سعة تخزين 64 جيجابايت روم تقنية UFS 2.2. 

 

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 11  في السوق المصري بسعر حوالي 7 آلاف و285 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

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