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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس الكبار وبسعر مناسب جدًا.. أفضل صفقة من سامسونج للشباب

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A34

أصبح شراء هواتف “الفلاجشيب” الرائدة أمرًا صعبًا بالنسبة للكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، ولكن هناك بعض الهواتف المميزة التي يمكنها إحداث فارق كبير وتقديم قيمة مميزة. 

ومن بين الهواتف التي يمكنها توفير سعر مناسب للغاية يناسب الشباب والفئة المتوسطة وأيضا يجمع إمكانات هواتف الفلاجشيب من معالج قوي وبطارية ضخمة وكاميرا وشاشة فائقة، يأتي هاتف Galaxy A34 من شركة سامسونج على رأس هذه الهواتف. 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A34 

 

يتميز بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويقدم  كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، وواجهة المستخدم One UI 5.1، المرتكزة على أحدث نظام تشغيل للأندرويد. 

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 1080، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A34 

 

ويتوفر سعر هاتف سامسونج Galaxy A34 في السوق المصري من حوالي 11 ألف و 111 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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