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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A55 للشباب

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A55

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها المميز Galaxy A55 والمخصص للشباب والفئة المتوسطة خلال الفترة المقبلة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد لإطلاقه في عدد من الأسواق منها السوق الصينية.   

وبحسب موقع SamMobile فإن هاتف سامسونج Galaxy A55 سيدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB-C، مع بطارية ضخمة بسعة حوالي 5000 مللي أمبير في الساعة. 

     ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A55 بمعالج من نوع Exynos 1480 من سامسونج والتي يمكن أن تحتوي على 4 أنوية لوحدة المعالجة المركزية بتردد 2.75 جيجا هرتز و 4 أخرى بتردد 2.05 جيجا هرتز، وهو تحسن كبير في نوى الأداء مقارنة بـ Exynos 1380. 

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A55 مع شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتزفي الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

يقدم هاتف سامسونج Galaxy A55 ترقية كبيرة في قسم الكاميرا بل سيكون بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وسيحتفظ الهاتف بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية مميزة. 

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