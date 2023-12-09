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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج قوي وبطارية جبارة.. شاومي تطلق رسميًا هاتف Redmi 13R

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 13R

كشفت شركة Xiaomi “شاومي” رسميًا عن هاتفها المميز Redmi 13R والمخصص للشباب والفئة المتوسطة، حيث يضم الهاتف عددًا من المواصفات القياسية من بينها معالج قوي، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.      

 

وبحسب موقع GizChina فإن هاتف شاومي Redmi 13R يأتي بشاشة قياس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مما يضمن حركات سلسة، بفضل دعم DC Dimming وشهادة حماية العين من Rheinland، ستوفر تجربة مشاهدة مريحة في معظم ظروف الإضاءة.   

ويقدم هاتف شاومي Redmi 13R إعداد كاميرا يحتوي على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 13R على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. 

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi 13R بمعالج من نوع +MediaTek Dimensity 6100 من شركة ميديا تيك، يمكنه تقديم أداء عام لائق في التطبيقات اليومية، وقامت شاومي بإقرانه بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت.

شاومي Redmi 13R إطلاق Redmi 13R هاتف Redmi 13R شاومي Redmi 13R مواصفات شاومي Redmi 13R

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