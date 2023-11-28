بأداء جبار.. أفضل تابلت قادم من شاومي للشباب والفئة المتوسطة

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق جهاز التابلت المميز Xiaomi Pad 7 Pro والمُرشح لأن يكون واحدًا ضمن أفضل أجهزة تابلت أندرويد والمخصصة للفئة المتوسطة والشبابية، حيث يتميز بقدرات جبارة مع أداء كبير.

وبحسب موقع Gizmochina فإن تابلت Xiaomi Pad 7 Pro قد ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يجعله من أفضل أجهزة التابلت الشبابية من شاومي في الفترة المقبلة، حيث يضم الجهاز مواصفات كبيرة مع سعر مناسب.

وسيحصل تابلت شاومي Xiaomi Pad 7 Pro على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 10 بوصة، مع دقة 1480 × 2367 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، مع مستشعر لبصمة تحت الشاشة.

وسيعمل تابلت شاومي Xiaomi Pad 7 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، وسيأتي مع نظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم للسوفت وير HyperOS، حيث يعد هذا التكامل السلس بتجربة مستخدم سلسة وبديهية، مما يوفر للمستخدمين أحدث الميزات والتحسينات.

وتشير التسريبات إلى أن تابلت شاومي Xiaomi Pad 7 Pro سيحتوي على نظام مكبرات صوت رباعية الاستريو، مع بطارية بسعة ضخمة لم يتم الكشف عنها، بالإضافة إلى تصميم أنيق.