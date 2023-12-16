الكونغو تستدعي مبعوثيها إلى كينيا وتنزانيا بسبب إطلاق التحالف في نيروبي

استدعت جمهورية الكونغو الديمقراطية سفيريها من كينيا وتنزانيا، للتشاور، اليوم السبت؛ بعد إطلاق تحالف عسكري كونغولي جديد يضم متمردين في العاصمة الكينية.

أعلن ذلك “آلان تشيباندا” المتحدث باسم وزارة خارجية الكونغو، على منصة X.

وجرى استدعاء المبعوث إلى تنزانيا لأن تنزانيا تستضيف مقر مجموعة شرق أفريقيا التي تنتمي إليها الكونغو أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تم استدعاء رئيس بعثة السفارة الكينية إلى وزارة الخارجية في كينشاسا. ولم يتسن على الفور الاتصال بالحكومة الكينية للتعليق.

وأمس الجمعة، أطلق سياسيون وجماعات كونغولية، بما في ذلك متمردو إم 23، الذين استولوا على أراض في شرق الكونغو، وكورنيل نانغا، رئيس لجنة الانتخابات الكونغولية السابق، تحالف نهر الكونغو في نيروبي.

وفي حديثه خلال حفل الإطلاق، قال نانجا، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بتهمة الفساد وعرقلة انتخابات 2018، إن التحالف سيجمع بين مختلف الجماعات المسلحة الكونغولية والميليشيات والمنظمات الاجتماعية والسياسية.

وقال نانجا لرويترز يوم السبت 'أبحث عن حل دائم. يجب أن تعيش كل المجتمعات معا في الكونجو.'