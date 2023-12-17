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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال خاصية ستوري. 

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وتألقت رانيا يوسف، مرتديه جمبسوت أنيق باللون الأسود والأبيض ونقشه التايجر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

أما من الناحية الجمالية أعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت رانيا يوسف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور رانيا يوسف

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