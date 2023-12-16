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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عائلات الرهائن تطالب حكومة نتنياهو بتقديم خطة لإعادة ذويهم المحتجزين

عائلات الرهائن في
عائلات الرهائن في اسرائيل

قال المتحدث باسم منتدى أسر الرهائن والمفقودين، حاييم روبنشتاين، يوم السبت، إن أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة 'يعانون من الألم' بعد مقتل ثلاثة رهائن بطريق الخطأ على يد القوات الإسرائيلية.

واضاف روبنشتاين: “مثل شعب إسرائيل بأكمله، نحن جميعا نتألم بسبب مأساة الأمس”.

وتحدث العديد من أفراد عائلات الرهائن من 'ساحة الرهائن' في تل أبيب، مطالبين الحكومة بتقديم خطة لإعادة الأسرى المحتجزين إلى إسرائيل بأمان.

وقالت راز بن عامي، الرهينة التي أفرجت عنها حماس في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إنها حذرت أعضاء الحكومة الإسرائيلية من أن القتال في غزة يمكن أن يضر بالمحتجزين لدى حماس. كما تم أخذ زوجها كرهينة ولم يتم إطلاق سراحه بعد.

وقالت: 'لسوء الحظ، كنت على حق'. 'الرهائن يمرون بالجحيم، وهم في خطر على حياتهم. ... كل يوم، ساعة، دقيقة أمر بالغ الأهمية. … الحملة العسكرية وحدها لن تنقذ الرهائن.


وقالت بن عامي إنها “تتوسل” للحكومة الإسرائيلية “لتقديم إطار لإطلاق سراح الرهائن وتشجيع العالم على الترويج له”.

وقال داني إلغارات، شقيق الرهينة إسحاق إلغارات، إنه “لا يحصل على ما تنتظره (الحكومة الإسرائيلية)”.

'نحن نرى ما يحدث. قال الجارات: “نستمر في الحصول على التوابيت، جثة تلو الأخرى”، مضيفًا أن أفراد الأسرة سينقلون نشاطهم إلى مقر الجيش الإسرائيلي إذا لم يتلقوا ردًا من الحكومة.

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