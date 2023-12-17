الطاقة الشمسية وإعادة التدوير.. خطة الفنادق والمنتجعات بجنوب سيناء للاستثمار الأخضر

اتجهت عشرات الفنادق بشرم الشيخ للتحول الأخضر وتحويل استخدام الطاقة الشمسية إلي طاقة نظيفة تستخدم في الفنادق في توليد الكهرباء النظيفة وتسخين المياه وحمامات السباحة حتي أصبح اتجاه عام لجميع الفنادق لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء علاوة علي إنشاء محطة وقود غاز طبيعي وتحويل سيارات التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار والقضاء علي الانبعاثات الكربونية.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتجربة أحد المنتجعات وحصوله علي شهادة المفتاح الأخضر للسنة الثانية علي التوالي والتي تمنحها مؤسسة التعليم البيئي وهي من كبرى المؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات للمنشآت الفندقية والسياحية التي تحقق الاشتراطات الكاملة للحفاظ علي البيئة وتنمية المجتمع المحلي.

وأشار المحافظ إلى ان هذا الانجاز العالمي تأكيدا علي مسيرة مصر بقطاعيها الحكومي والخاص في الحفاظ علي البيئة وتواكبا مع سياسة الدولة المصرية وتتويجا لجهود القطاع الخاص بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، للحفاظ علي البيئة للأجيال الحالية والقادمة.

كما نجحت محافظة جنوب سيناء في تحويل بحيرات الاكسدة للصرف الصحي بشرم الشيخ لمحطة رصد آمنة للطيور المهاجرة بعد عمل محطة معالجة لمياه الصرف الصحي والإقبال علي استثمار مكان محطة مراقبة الطيور

وأطلقت محافظة جنوب سيناء، عددا من المبادرات أهمها المحطات الشمسية فى مدينة شرم الشيخ، والتخلص من الأكياس البلاستيكية بالمدينة، وإدخال الأتوبيسات الكهربائية لأول مرة والتعاقد مع شركة متخصصة لإدارتها.

وانتجت الفنادق والمنتجعات بالطاقة الشمسية بشرم الشيخ قدرات تتعدى 40 ميجاوات،

وكانت صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان وزارة السياحة تحشد الفنادق فى شرم الشيخ بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية للإستثمار فى تنفيذ المحطات الشمسية بالفنادق، كما ساهم مركز تحسين الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة فى تقديم الدعم الفني والمالى لإنشاء المحطات الشمسية وذلك من خلال المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع وزير الطيران لإنشاء محطة شمسية بمطار شرم الشيخ. وأكدت وزيرة البيئة على أن تنفيذ المحطات الشمسية يدل على أن الدولة المصرية من حكومة ومنظمات دولية وشركاء تنمية وهيئات وطنية يدًا بيد تؤمن إيمانا قويا بأهمية الحفاظ على البيئة، وأهمية مواجهة تغير المناخ من خلال زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة والأهم هو تحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.

كما أكدت وزيرة البيئة على مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وعدم توقف المحافظة عند هذا الحد من تنفيذ محطات الطاقة الشمسية، لافتة النظر إلى البدء منذ شهر فى مشروع مدينة شرم الشيخ خضراء بدعم من مرفق البيئة العالمية ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستكمال قصة النجاح فى التخلص من الأكياس البلاستيكية وزيادة قدرات المحطات الشمسية ورفع كفاءة وتطوير المحميات الطبيعية واضافت وزيرة البيئة بأن الـ 40 ميجاوات التى تم زيادتها فى مدينة شرم الشيخ وفرت ما يقرب من 35 ألف طن ثاني أكسيد مكافئ سنويا، مشيرة إلى أنها نسبة من النسب التى تتحملها جمهورية مصر العربية حيث كان من الضرورى أن تقوم بتقديم التزاماتها، ومضيفة أن قطاع الكهرباء يساهم ضمن قطاعات كثيرة فى الانبعاثات بـ 27 % من زيادة إنبعاثات مصر، مشددة على أنه يدا بيد نستطيع أن الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة والمتجددة جزء لا يتجزأ من منظومة الجمهورية الجديدة حكومة ودولة وشعبا وشركاء تنمية وكذلك القطاع الخاص.

الطاقة الشمسية

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