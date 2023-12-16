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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في هجوم بطائرة مسيرة على الحدود اللبنانية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

قال جيش الاحتلال إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم بطائرة بدون طيار أصاب جنودا إسرائيليين في منطقة مرجليوت بالقرب من الحدود اللبنانية يوم السبت.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الأدميرال دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي مسائي إن طائرتين بدون طيار انطلقتا من الأراضي اللبنانية: تم اعتراض إحداهما بينما أصابت الأخرى جنودًا من الجيش الإسرائيلي.

وردا على ذلك، قال هاجاري إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال هاجاري: 'سنواصل ضرب أهداف حزب الله بقوة كبيرة ردا على أي نشاط عدائي ضد إسرائيل'.

وفي وقت مبكر من يوم السبت، أعلن حزب الله على وسائل التواصل الاجتماعي أنه استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في نفس الموقع باستخدام طائرة بدون طيار، قائلا إن الهجوم كان 'دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة'.

وبحسب حصيلة شبكة سي إن إن، فقد قُتل ستة جنود إسرائيليين على الأقل منذ أن بدأ حزب الله هجماته المتصاعدة من جنوب لبنان في 8 أكتوبر.

تذكر: يتركز هذا القتال في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، بشكل منفصل عن معارك إسرائيل مع حماس في غزة. لكن تصاعد الاشتباكات مع حزب الله خلال الحرب المستمرة أثار مخاوف من أن الجماعة شبه العسكرية اللبنانية القوية يمكن أن تشارك بنشاط في الصراع.

حزب الله هو من بين العديد من الجماعات الوكيلة المدعومة من إيران والتي تؤثر في التوترات الإقليمية المتزايدة.

أهداف حزب الله احتلال إسرائيل الأراضي اللبنانية الجيش الإسرائيلي

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