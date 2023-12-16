سمير راغب: المقاومة الفلسطينية تستخدم أساليب عبقرية وبسيطة لمواجهة الاحتلال

قال العميد سمير راغب الخبير الإستراتيجي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتبع أسلوب إن لم تنجح القوة؛ فيتم استخدام المزيد من القوة.

وأضاف سمير راغب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن ما تفعله المقاومة الفلسطينية، يجعل مجلس الحرب الإسرائيلي في حالة تخبط دائمة.

الشارع الإسرائيلي

وأكد الخبير الإستراتيجي، أن الشارع الإسرائيلي يضغط على حكومة نتنياهو؛ لوقف الحرب، خاصة بعد استهداف جيش الاحتلال لأسراه بالخطأ.

وأضاف الخبير الإستراتيجى، أن المقاومة الفلسطينية تستخدم أساليب، تبدو بسيطة في مواجهة جيش الاحتلال، إلا أنها غاية في العبقرية.