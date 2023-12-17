أخبار التعليم| قبل بدء الشتاء.. نصائح مهمة للطلاب لتعزيز المناعة والحماية من أدوار البرد.. ارفعوا عيونكم للسماء.. اللؤلؤ يظهر بجوار القمر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



ارفعوا عيونكم للسماء.. اللؤلؤ يظهر بجوار القمر

تشهد سماء مصر يوم غداً، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

كلية التكنولوجيا والتعليم: برنامج تأهيل المدرسين يعمل على تحسين القطاع الفني

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، امتحانات طلاب تأهيل المعلمين لجميع الفرق ( الثانية ، الثالثة، الرابعة ) معاً في ظل متابعة مستمرة وانضباط تام.

آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية وتستضيف شعراء ونقاد |غدآ

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك غدا الأحد 17 ديسمبر 2023 الساعة 11 صباحا بقاعة المؤتمرات بالكلية .

منح للمعلمين العشرة الأوائل المتميزين في تدريبات الحصول على الشهادات الدولية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية المهنية في التدريس بمركز التدريب الرئيسى التابع للإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومنظمة الإيسيسكو وجامعة الملك سعود ومؤسسة صالح كامل الإنسانية.

قبل بدء الشتاء.. نصائح مهمة للطلاب لتعزيز المناعة والحماية من أدوار البرد

بحلول فصل الشتاء تزداد معدلات الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا، بسبب حالة الاضطراب التي يشهدها المناخ هذه الأيام، وقد يصيب البعض أمراض تؤدي إلى ضعف المناعة، لذا يبحث الكثيرون عن طرق تساعدهم على تقوية المناعة والحفاظ عليها.

الكشف عن مدينة طبية متكاملة بجامعة عين شمس لخدمة 2 مليون مواطن

قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، رئيس وحدة مكافحة العدوى، إن الجامعة تسعي للانتهاء من مدينة طبية متكاملة بمستشفيات جامعة عين شمس، في أقرب وقت، وإنهاء كل الإنشاءات الخاصة بها، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة؛ لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا.

قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تحذيرات من المراجعات النهائية خارج أسوار الجامعة

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية، تبدأ ظاهرة المراجعات النهائية خارج أسوار الجامعات في مكتبات تحصل على خلاصة المنهج وتقوم ببيعها للطلاب لا تقوم أعمال تلك المكاتب على المراجعات النهائية فقط، ولكن هناك ملازم أسبوعية لما يتم تداوله داخل المحاضرات الجامعية.