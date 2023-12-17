كاتب صحفي: جيش الاحتلال في وضع سيئ للغاية.. والشعب لا يثق بحكومة نتنياهو

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل لا يرغبون في وقف حرب غزة، وهذا ما أعلنوه بمؤتمر صحفي، موضحا أن 70% من الرأي العام الإسرائيلي يطالبون بوقف إطلاق النار وإبرام صفقة شاملة للإفراج عن الرهائن.

وأضاف "السناوي"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على شاشة "CBC"، أن الشعب الإسرائيلي لا يثق بحكومة نتنياهو ولا يوجد ثقة بأنه قادر على هزيمة حماس، مؤكدا أن حجم الخسائر فوق أي تصور.

الأرقام المعلنة غير حقيقية

وواصل "السناوي"، أن حرب غزة غير متناظرة، معقبا: " الجيش الإسرائيلي في وضع سيء للغاية.. الأرقام والخسائر المعلنة غير حقيقية ومخففة.

واختتم: "احنا أمام جيش تلقى هزيمة معنوية هائلة يوم 7 أكتوبر، ثم هزائم أفدح متتالية".