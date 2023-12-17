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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن شحاتة: أمم أفريقيا 2006 أصعب بطولة في مشوارى كمدرب لمنتخب مصر

بطولة كأس امم افريقيا
بطولة كأس امم افريقيا ٢٠٠٦

أكد المعلم حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر لكرة القدم أن بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٠٦ هي أصعب بطولة له في تاريخ مشواره وطوال مسيرته كمدرب.

وأضاف المعلم حسن شحاتة في تصريحاته لبرنامج "الكابتن" مع الكابتن أحمد حسن المذاع على قناة Dmc :" نسخة ٢٠٠٦ كانت صعبة للغاية لكونها أول بطولة في مشواري كمدير فني للمنتخب وكانت مقامه في مصر وعلى ملعبنا ووسط جماهيرنا الغفيرة".

وتابع شحاتة: "نسخة امم افريقيا ٢٠٠٨ في غانا كانت ثاني اكثر بطولة صعبة في تاريخ مشواري كمدرب لمنتخب مصر خصوصا اننا واجهنا منتخبات كبيرة في افريقيا ونجحنا في التغلب عليها".

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