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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا الاقتحام الإسرائيلي في طولكرم إلى 4 شهداء

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرم إلى 4 أشخاص.


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، باستشهاد مصاب جراء منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس بطولكرم.
 

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، قائلا إن :"قوات الاحتلال اعتقلت مصابا يبلغ من العمر 16 عاما نقلته طواقمنا من مكان القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم".


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في استهداف إسرائيلي لحي الجنينة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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