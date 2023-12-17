صانعة خبز تتصدر تيك توك بسبب تحوليها كوخ لكعكة طبق الأصل| شاهد

تصدرت صانعة خبز من مقاطعة إسيكس بجنوب إفريقيا موقع التواصل الاجتماعي تيك توك بعد أن صنعت نسخة طبق الأصل "صالحة للأكل بالكامل" من الكوخ في فيلم عيد الميلاد The Holiday.

وقالت بريدي ويست، 30 عاماً، إن خبز وتزيين كعكة كوخ "" The Holiday– فيلم بطولة كاميرون دياز وكيت وينسلت وجود لو وجاك بلاك- استغرق يوماً ونصف.

وقالت (ويست) إن كعكة الفانيليا الإسفنجية – كاملة مع زخارف مفصلة مثل بوابة معتمة، وأوراق الشجر في الحديقة، وإكليل عيد الميلاد على الباب، وغبار الثلج – تم صنعها لعرض صورًا لها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وهي Instagramو TikTok.

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وبحسب وكالة PA الإخبارية، أضافت (ويست) ، من برينتوود، أنها بمجرد أن وضعت صورة الكعكة التي أطلقت عليها اسم Rosehill Cottage على إنستجرام، أرسل لها شخص ما رسالة يسألها عما إذا كان بإمكانه شرائها - لكنها لن تبيعها، وستحتفظ بها كزينة لعيد الميلاد.

وأوضحت (ويست) أنها استخدمت معجون الزهور - وهو بديل أكثر صلابة لكريمة الفوندان - لصنع المدخنة والباب بالكعكة الخاصة بها.

وحصل مقطع الفيديو الذي نشرته (ويست) على TikTok، والذي يُظهر كعكة Rosehill Cottage قبل وبعد عملية الزخرفة، على أكثر من 135000 إعجاب وأكثر من 8000 عملية حفظ.

لم تكن كعكة Rosehill Cottage هي الأولى التي تصنعها ويست بل أنها لقد صنعت كعكات تشبه Luke's Diner من البرنامج التلفزيوني Gilmour Girls"

كعكة Luke's Diner

وكعكة تشبه بيت الأحلام الذي ظهر في فيلم ""13 Going on 30 بطولة جينيفر غارنر - والتي صنعتها للاحتفال بعيد ميلادها الثلاثين.

كعكة 13 Going on 30

وأكدت (ويست) أنها كانت ترسم الكعك في البداية الأوراق اللاصقة في المكتب، وكان مديرها يقول لها: "أشعر أنك بحاجة إلى تجربة ذلك. ثم بدأت بعد ذلك العمل في متجر للكعك، لكنها "استمرت لمدة أربعة أيام فقط" لأنها "لم تستطع تحمل" توجيهاتها حول كيفية تزيين الكعك.

بعد ذلك قررت (ويست) أن تعتمد أسلوبها المبتكر كم حلال إدارة أعمالها في استوديو في منزل والديها في برينتوود والذي تسميه "غرفة الكيك" حيث تقوم بتزيين الكعك للعملاء كل يوم وتقدم دروسًا للآخرين حول كيفية صنع وتزيين المخبوزات.