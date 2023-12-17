الأهلي في المونديال| لاعبو الفريق يتحدثون لوسائل الإعلام عن مواجهة فلومينينسي

يتحدث 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لوسائل الإعلام المختلفة قبل المران الختامي مساء اليوم الأحد والذي سيقام بملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية - السادسة بتوقيت القاهرة؛ استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وسيتحدث لاعبو الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة وتحديدًا في تمام السابعة إلا ربع بتوقيت السعودية - السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة. ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي والتي ستقام في الثامنة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت السعودية، على استاد الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.