كوبري أكتوبر و 15 مايو زحمة.. تفاصيل الحالة المرورية بأهم الطرق والمحاور

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية و تباطؤ في حركة السيارات، بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى شارع رمسيس الذي يشهد أيضا كثافة مرورية، وتقل هذه الكثافة حتى الوصول إلى غمرة.

وبالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافة مرورية، اما شارع بورسعيد المتجه إلى كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، بالإضافة إلى وجود كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والكورنيش والأميرية من المظلات إلى وسط البلد بها كثافات مرورية بين بسيطة و متوسطة، بينما المتجه إلى المؤسسة فسيجد سيولة مرورية ماعدا بعض الكثافات عند المظلات.

وبالنسبة إلى محافظة الجيزة، فهناك كثافة مرورية بشارع الهرم تحديدا و تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، مع وجود تباطؤ في حركة السيارات بباقي الشارع، و هناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، و بالنسبة إلى شارع فيصل هناك كثافة مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل.

المرور في الإسكندرية

وعن محافظة الإسكندرية، هناك كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، هناك كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فتشهد سيولة مرورية نسبية.

وهناك كثافة مرورية بتقاطع شارع جمال عبد الناصر مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر بشارع عبد السلام عارف الذي يشهد كثافات مرورية لكنها متحركة.