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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التربية الموسيقية بحلوان تقدم أوبريت "البروكة" بمناسبة مئوية سيد درويش

كلية التربية الموسيقية
كلية التربية الموسيقية بحلوان تقدم أوبريت "البروكة"

تقدم كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ضمن التعاون مع دار الأوبرا المصرية، أوبريت "البروكة" بمناسبة مئوية موسيقار الشعب سيد درويش.

ويأتي ذلك برعاية ودعم مستمر من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية.

والأوبريت مشروع ورؤية فنية الدكتور محمد عبد القادر، الأستاذ بقسم الأداء بالكلية، ويشارك في الأداء ٥٦  من فريق كورال صوت العاصمة والدكتور هاني عبد الناصر الأستاذ المساعد بقسم الموسيقى العربية، الاوبريت توزيع موسيقي  وجدي الفوي.

جدير بالذكر ان( البرّوكة) هي اوبرا كوميك في ثلاث فصول، ترجمت عن الفرنسيه LA MASCOTTA   
وضع موسيقاها للمسرح المصري فنان الشعب (سيد درويش) عام ١٩٢١ م .
وفكرة الرواية ترتكز على فتاه ريفية كلما حلت في اي مكان جلبت معها السعد والرخاء لأهله .


ومن المقرر تقديم العرض فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق  ١٨ ديسمبر 2023 على مسرح الجمهورية، بمشاركة عدد كبير من طلاب الكلية تأكيدًا على إبداعات أبنائها.

Jobs Education التربية الموسيقية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الموسيقى العربية دار الاوبرا المصرية صوت العاصمة

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