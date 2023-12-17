عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي يكشف تفاصيل نجاح التحول الرقمي في حل مشكلات التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن مصر من الدول المؤمنة جدا بالتحول الرقمي ، لانه الاتجاه العالمي حالياً ، حيث يساهم فى حل مشكلات كثيرة فى التعليم والتحديات 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في ورشة العمل التي تعقدها الوزارة الات ، أن التحول الرقمي المقصود هنا هو ذلك التحول المنخرط فى العملية التعليمية وليس الموازي للعملية التعليمية ، بحيث يكون موجودا فى المناهج وفي تدريب المعلمين والتقييمات

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر من الدول القليلة التى استكملت التعليم  أل أثناء جائحة كورونا ، بفضل ما تمتلكه من بنية تكنولوجية ناجحة فى المدارس 

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمته قائلا : نؤمن بأهمية التحول الرقمي فى ظل ما نعيشه من تقدم كبير في زمن الحديث عن الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل ، مؤكدا أن التكنولوجيا مهمة فى مساعدة المعلم لأداء دوره ، ولكن في نفس الوقت لا يمكن الاستغناء عن المعلم نهائيا 

وأضاف  أن الوزارة لم تعد تعلم الطلاب من أجل الحفظ ولكن التعلم أصبح من أجل الحياة، فالمناهج والمواد التعليمية موجودة عبر المنصات المختلفة ، مشيراً إلى أنه قد أصبح هناك منصات لاكتشاف المواهب المختلفة فى المدارس ، كما أنه فى المرحلة الثانوية لم يعد هناك كتب مدرسية مطبوعة بل تم استبدال الكتب التقليدية بمواد رقمية على التابلت  

وأوضح وزيرالتعليم ، أنه حتى على مستوى المعلمين ، أصبح هناك لكل مدرس بريد الكتروني ليتم التواصل معه من خلاله ، ويتم تدريب المعلمين على إنتاج المواد التعليمية الرقمية، وأصبح هناك منصات رقمية لتدريب المعلمين

وقال إن مصر أصبح لديها آلية كبيرة فى انتقاء المعلمين الجدد وتمت بشفافية بشكل إلكتروني ، قائلا: لا تطوير بدون انتقاء أكفأ المعلمين حتى يتم استثماره بشكل  جيد، كما أن أصبح هناك آليات إلكترونية ورقمية لترقية المعلمين.

وتابع : من أبرز أدلة نجاح مصر في ادخال التكنولوجيا في التعليم ايضا ، ان هناك 2500 مدرسة أصبحت ذكية وبها بنية تكنولوجية ، كما امتحان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى العام إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن تراخيص المدارس الخاصة اصبحت تتم من خلال التقديم عبر منصة إلكترونية ، إضافة إلى تطبيق تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب في المدارس 

وأكد ، أن امتحانات الثانوية العامة يتم تصحيحها إلكترونيا، موضحا أن التكنولوجيا لو موازية للعملية التعليمية لا فائدة منها ولكن لا بد و أن تكون داخل العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك قنوات تعليمية تبث المواد الدراسية ، ويتم في المدارس تخصيص فترة لمشاهدة القنوات التعليمية تعادل حصتين دراسيتين .

ويشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن ، انطلاق فعاليات ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى بإستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم.

وتهدف ورشة العمل إلى : إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق اهدافها التعليمية.

 

كما تهدف ورشة العمل لتحديد فرص ذات الاولوية لتعزيز التحول الرقمي لدعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم.

وتهدف ورشة العمل أيضاً إلى تجربة إطار العمل 5Cs ونموذج التطور و والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة ، وتعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.

ويشارك في ورشة العمل البوم شركاء DTS  مسئولو الوزارة ، والشركاء المحليون العاملون في مجال تكنولوجيا التعليم.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التحول الرقمي وزيرالتعليم امتخانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

منذ بدء العدوان على غزة|ارتفاع عدد قتـ لى جيش الاحتلال إلى 453

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

مونديال الأندية.. الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي

حارس فلومينيسي البرازيلي السابق: اتخضيت من الأهلي وفوجئت بطريقته الأوروبية

حسن شحاتة : تصالحت مع ميدو في اليوم الثاني للمشادة.. وعرف قيمة ذلك

السبب جوزيه.. حسن شحاتة يكشف عن سر غير مسيرته التدريبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس الملابس .. نادين نجيم تتعلق رفقة أطفالها

إصابة نجم الفريق.. أزمة تضرب صفوف الأهلي قبل نصف نهائي كأس العالم

صانعة خبز تتصدر تيك توك بسبب تحوليها كوخ لكعكة طبق الأصل| شاهد

جمبسوت تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ