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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عودة الخط الملاحي ONE لإستخدام قناة السويس.. عبور سفينة حاويات عملاقة بحمولة 88 ألف طن.. وأسامة ربيع يكشف موعد استئناف 3 خدمات ملاحية جديدة

عودة الخط الملاحي ONE للعبور من قناة السويس
عودة الخط الملاحي ONE للعبور من قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

في مؤشر جديد على عودة الثقة تدريجيًا في قناة السويس واستعادة حركة الملاحة لطبيعتها، أعلنت هيئة قناة السويس عودة الخط الملاحي ONE للعبور من القناة، بعد فترة من الاعتماد على طرق بديلة، في خطوة تعكس نجاح جهود الهيئة في التواصل مع الخطوط الملاحية العالمية والتنسيق معها لاستئناف رحلاتها عبر الممر الملاحي الأهم عالميًا.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبور سفينة الحاويات «ONE CONTINUITY» القناة، اليوم الأحد، ضمن قافلة الجنوب، خلال رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى هولندا.

مواصفات سفينة الحاويات «ONE CONTINUITY» 

وتنتمي السفينة إلى الخط الملاحي ONE، ويبلغ طولها 320 مترًا، وعرضها 46 مترًا، وتصل حمولتها الكلية إلى 88 ألف طن، وتستوعب حتى 8110 حاويات مكافئة (TEU).

وتعمل السفينة ضمن الخدمة الملاحية FE1، التي يشغلها التحالف الملاحي Premier Alliance، ويضم أيضًا الخطين الملاحيين HMM وYang Ming، وتربط هذه الخدمة بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

قناة السويس الخيار المستدام لحركة التجارة العالمية

وأكد الفريق أسامة ربيع أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس تؤكد مكانة القناة باعتبارها الخيار المستدام لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأوضح أن الهيئة نجحت منذ بداية أزمة البحر الأحمر في الحفاظ على التواصل مع عملائها ومتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات في أسواق النقل البحري، وهو ما ساعد على التنسيق لعودة الخطوط الملاحية بصورة تدريجية، تمهيدًا لاستئناف عبورها بالكامل.

جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها

وأشار رئيس الهيئة إلى جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها واستقبال سفن الحاويات العملاقة، كاشفًا عن الاستعداد لعودة 3 خدمات ملاحية أخرى تابعة للتحالف الملاحي Premier Alliance للعبور من القناة، بدلًا من اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح.

ومن جانبه، أكد الربان أولكسندر شوماكوف (Oleksandr Shumakov)، قائد السفينة، أن العودة للعبور من قناة السويس تمثل أهمية كبيرة للخط الملاحي، لما توفره القناة من مسافة ووقت خلال الرحلات بين آسيا وأوروبا، بما يضمن وصول البضائع بصورة أسرع ويقلل استهلاك الوقود، مقارنة بالمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

إشادة بمستوى الخدمات الملاحية في قناة السويس

وأشاد ربان السفينة بمستوى الخدمات الملاحية التي قدمتها هيئة قناة السويس خلال الرحلة، مشيرًا إلى التعاون المتميز من مرشدي القناة والقاطرات المصاحبة للسفينة.

كما أعرب عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير المجرى الملاحي، من خلال زيادة مناطق الازدواج وتوسعة بعض القطاعات، بما يسهم في تسهيل حركة السفن ورفع معدلات الأمان خلال عبورها القناة.

الخط الملاحي ONE قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حركة التجارة العالمية طريق رأس الرجاء الصالح

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