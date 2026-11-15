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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تواصل الحملات التوعوية بحقوق ذوي الإعاقة ضمن مبادرتي "أسرتي قوتي.. وبني سويف صديقة لذوي الهمم بمشاركة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس التعليم الخاص

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

واصلت إدارة شؤون الإعاقة بديوان عام محافظة بني سويف، حملاتها التوعوية للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، وضمن مبادرة المحافظة بني سويف صديقة لذوي الإعاقة، التي تستهدف تسليط الضوء على جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز وعي المجتمع بحقوقهم، وترسيخ ثقافة الدمج والمشاركة المجتمعية.

 

حيث عقدت إدارة شؤون الإعاقة اللقاء الخامس ضمن سلسة لقاءاتها التوعوية للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بديوان عام المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني " إدارة التعليم الخاص" بمشاركة 90 من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمدارس التعليم الخاص المحافظة، ليصل بذلك إجمالي المستفيدين من اللقاءات التوعوية التي جرى تنفيذها إلى أكثر من 670 مُستفيداً ومُستفيدة.

وأوضح سيد سعد، مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة،أن اللقاء شهد تفاعلاً إيجابيا وتم خلاله طرح عدد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الدمج داخل المدارس التي تتبع إدارة التعليم الخاص، حيث تم الاتفاق على تعزيز قنوات التواصل واستمرار التنسيق بين المحافظة" ممثلة في إدارة شؤون ذوي الإعاقة" وبين إدارة التعلم الخاص بالمديرية،خاصة فيما يتعلق بملف الدمج التعليمي بين الطلاب

وتم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الخاصة بمسارات الدمج والالتزام باللوائح والمعايير المُنظمة لعملية الدمج وفق اختبار "ستانفورد بينيه" لتحديد نسب ومستويات الذكاء اللازمة لاستكمال عملية الدمح، علاوة على مطالبة موجهي المواد العلمية وواضعي الامتحانات بمراعاة أسئلة الورقة الامتحانية لطبيعة ونوع كل إعاقة ونسب ومقاييس الذكاء لطلاب الدمج لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

كما تطرق اللقاء لعرض موجز تضمن إشارة سريعة إلى تسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، بما يسهم في رفع وعي الأخصائيين الاجتماعيين بدورهم في مساندة الطلاب ذوي الإعاقة داخل المدارس، والتعامل مع احتياجاتهم بصورة تحفظ حقوقهم وتدعم دمجهم ومشاركتهم في العملية التعليمية، فضلًا عن تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في توفير بيئة داعمة وآمنة تضمن تكافؤ الفرص وتساعد على تنمية قدرات الطلاب.

جاء ذلك بحضور  سيد سعد "منسق المبادرة الرئاسية أسرتي قوتي"مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، والأستاذة سحر زكريا_ القائم بعمل مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، وعشرات الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين بالمدارس الخاصة.


 

بني سويف محافظة بني سويف اعاقة ببني سويف

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