وزير الخارجية الإسرائيلي: إبعاد حزب الله من شمال الليطاني سيمنع الحرب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقاتل حماس في غزة والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

وأضاف “كوهين” في بيان إلى جانب وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التي تزور إسرائيل: “هذه الحروب تخدم حكم الإرهاب في إيران وتعرِّض اللبنانيين للخطر".

وأشار “كوهين” إلى أن "المسألة مع حزب الله يمكن حلها دبلوماسيًا أو عسكريًا"، لافتًا إلى أن تطبيق القرار 1701 وإبعاد عناصر حزب الله من شمال الليطاني هو الذي سيمنع الحرب.

وتابع: إننا نسمع من العالم يدعو إلى وقف إطلاق النار ضد حزب الله وحماس، وأنا أدعو جميع الدول إلى أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ".