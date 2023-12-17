وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتبادل محتجزين.. تحركات مصرية ودولية عاجلة

تسعى عدة أطراف دولية من وفي مقدمتها مصر لإقرار هدنة إنسانية داخل قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ والذي أسفر عن وقوع الآلاف من الضحايا والتي جاءت غالبيتهم من الأطفال والنساء حتى وصف قطاع غزة بأنه "أصبح مقبرة للأطفال".

قطاع غزة

تحركات مصرية مستمرة

وتعمل مصر بشكل مستمر عبر التحركات الدبلوماسية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتهدف دائمًا إلى تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى، والعمل على تأمين التدفق الفورى والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتوسطت قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل أواخر الشهر الماضي إلى اتفاق هدنة إنسانية استمرت أسبوعاً بين إسرائيل وحركة حماس، وبعد ذلك لم تجددها إسرائيل وعادت إلى إكمال جرائمها في قطاع غزة.

وجددت مصر جهودها بالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية على وقف مستدام لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية من ناحية وحماس والفصائل الفلسطينية من ناحية أخرى، لاسيما أن معاودة التصعيد من جانب إسرائيل إزاء قطاع غزة بل والضفة الغربية جاء بعد هدنة مؤقتة لمدة سبعة أيام، مما يتطلب الاستجابة للنداءات التي تغلب الوقف الدائم للمواجهات المسلحة على خيار التهدئة المؤقتة لأنه ليس حلا، وهو ما كانت تؤكده مصر بشكل دائم سواء في اللقاءات الثنائية مع ممثلي العواصم الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي، أو في نشاط القاهرة مع اللجنة الوزارية العربية المشتركة.

وترى مصر وقيادتها السياسية أن حل الدولتين هو ما ينبغي التفكير فيه من الآن فصاعدا لأي حكومة تتسلم السلطة من حكومة الطوارئ المؤقتة في إسرائيل، وإيجاد مخرج من دائرة العنف والعنف المضاد، وإقامة الدولة الفلسطينية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية لكى تتولى حكم وإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد "صمت المدافع" شريطة أن يتم ذلك في إطار حل سياسي شامل، مع الأخذ في الاعتبار أنه بدون “السلام المستدام” سوف يتواصل الصراع، والذي لن يخدم أيا من الأطراف، بما فيها إسرائيل لاسيما أنه يوجد قطاع من الرأي العام داخلها يراوده الشكوك بأن دولته "لم تعد آمنة".

وتولي مصر الاهتمام للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية، من خلال زيادة حجم المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود، التي تدخل إلى قطاع غزة، لاسيما مع التصريحات اليومية على لسان مسئولي المنظمات الدولية التي تصف الوضع الغذائي والطبي والدوائي في القطاع بأنه “كارثي”.

وقف إطلاق النار

وقف فوري لإطلاق النار

ومن جانب آخر، جدد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، الجمعة، دعوتهم للوقف الفوري والتام لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان حماية المدنيين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، طالب أعضاء اللجنة خلال اجتماع في أوسلو بالتصدي "لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر"، مشددين أيضاً خلال اجتماعهم مع رئيس وزراء النرويج، ووزراء خارجية عدد من البلدان الأوروبية على أهمية محاسبة إسرائيل على "الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

كما أكد أعضاء اللجنة "أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة"، وعبروا عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن.

ودعت اللجنة إلى تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة رفضها "لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن يجتمع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد بارنياع، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".

ونسب الموقع إلى مصدرين مطلعين القول إنه من المتوقع أن يُعقد الاجتماع بين مدير "الموساد" ووزير الخارجية القطري في أوروبا مطلع الأسبوع، وأبلغ مصدر إسرائيلي الموقع الأميركي، أن إسرائيل أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات اللائي طالبت بهن في الصفقة السابقة.

وذكر "أكسيوس" نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن الوسطاء القطريين بحثوا مع فريق تفاوض إسرائيلي ما إذا كانت تل أبيب ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن بقية المحتجزات مقابل وقف لإطلاق النار لأكثر من يوم واحد، أن مثل هذا الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" قد يشمل "عناصر إنسانية"، مثل إطلاق سراح كبار السن وذوي الحالات الصحية الخطيرة أو إطلاق سراح المحتجزين الذين أصيبوا بجروح خطيرة.

وقف اطلاق النار

موقف مصري ثابت

من جانبه، قال المحلل السياسي، أحمد التايب، إن موقف مصر من أزمة غزة وفلسطين ثابت وواضح دائمًا ولم يتغير، مؤكدًا أن مصر لم تتخلَ يومًا عن القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، وظهر ذلك جليًا في موقفها الثابت والرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بمسألة تهجير الفلسطينيين، والعقاب الجماعي، مؤكدًا أن موقف القاهرة محسوم.

وتابع :إن مصر تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، ورفض الدولة المصرية كل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني واتخاذ كل المسارات السياسية والدبلوماسية، لافتًا إلى أن ذلك ظهر واضحًا في قمة القاهرة للسلام وقمة الرياض واللجنة وزراء الخارجية المنبثقة عنها، وكل ذلك هدفه التأكيد على الرفض العربي القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وتخفيف المعاناة عن أشقائنا في غزة، وهو ما تؤكد عليه مصر دائمًا وخاصة منذ تجدد الأزمة.

واكد أن مصر تبذل كل جهدها وتكثفه من أجل حشد المجتمع الدولي، كما اتخذت الخطوات لأجل توفير مساعدات كبيرة جدًا، وبذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن.