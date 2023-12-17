منذ بدء العدوان على غزة|ارتفاع عدد قتـ لى جيش الاحتلال إلى 453

ارتفع عدد قتـ لى جيش الاحتلال إلى 453 منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 121 سقطوا منذ بدء العملية البرية في غزة، بحسب موقع الجيش.



وارتفعت حصيلة الإصابات في صفوف جيش الاحتلال إلى 1774 جريحًا، بينهم 681 منذ بدء العملية البرية، وفقًا للبيانات الرسمية.



وقالت مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، في حيفا، مساء أمس السبت، إنها استقبلت 4 إصابات من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اثنان منهم بحالة خطيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عن مقتل أحد جنوده وإصابة 2 آخرين، جراء سقوط طائرة مسيرة انطلقت من لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجنديين المصابين خلال الحادث أحدهما إصابته خطير والآخر طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى وإبلاغ ذويهم.