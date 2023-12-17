برلماني: استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب تحرك دولي قوي لوقف إطلاق النار

أدان النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وأكد سالمان، في تصريحات صحفية له، على ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم من كافة دول العالم بما يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مما يستوجب وقوف دولي شامل وقوي للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني.

وأوضح النائب مصطفى سالمان، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والرفض الأمريكي الذي يضفي شرعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل هي الراعي الأول للقضية الفلسطينية، من خلال اتصالاته ولقاءاته مع رؤساء وملوك دول العالم، لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.