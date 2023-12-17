عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب تحرك دولي قوي لوقف إطلاق النار

النائب مصطفى سالمان،
النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ

أدان النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وأكد سالمان، في تصريحات صحفية له، على ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم من كافة دول العالم بما يحقق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مما يستوجب وقوف دولي شامل وقوي للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتلال الإسرائيلي يضيف يوما بعد يوم انتهاك جديد لسجله الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية وذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني.

وأوضح النائب مصطفى سالمان، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الصامت والرفض الأمريكي الذي يضفي شرعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل وامتداد ازدواجية المعايير الدولية البائسة.

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل هي الراعي الأول للقضية الفلسطينية، من خلال اتصالاته ولقاءاته مع رؤساء وملوك دول العالم، لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تحدق بسكان قطاع غزة، إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الاحتلال الاسرائيلي المدنيين الشعب الفلسطيني قصف المنشآت الاطقم الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

ترشيحاتنا

تحركات برلمانية للحد من الغلاء.. أزمة أسعار السكر والبصل تدخل مراحلها الأخيرة

سنظل دائمًا أخوات.. أول تعليق من خالد بيبو عن علاقته بسيد عبدالحفيظ

المحرصاوي: المحافظون على اللغة العربية لهم ثواب كالداعي إلى الله عز وجل

كنت بدور على بابا.. غادة عبد الرازق تكشف سر حبها لـ الرجالة الكبيرة

وديني لأدبحـ.ها.. تهديد شقيقة نيرة أشرف بنفس مصير أختها.. تفاصيل

ماذا يحدث عند تناول الشاي بالنعناع في الصباح ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشية كاجو .. أغرب طرق تحضير الطعمية

باحث أثار: أنفاق السرابيوم رمز لحضارة في قمة الرقي والقوة التكنولوجية المتفرّدة

نفس الفستان.. مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. شاهد

ماذا يحدث عند تناول الشاي بالنعناع في الصباح ؟

فيديو

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ