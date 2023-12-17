مات وترك طفلين.. وفاة أحد رجال الخير بعد وعكة صحية بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة عقب شيوع نبأ وفاة الشاب هيثم النحاس أحد رجال الأعمال وفاعل الخير إثر مروره بوعكه صحية خطيرة نقل علي أثرها إلي أحدي المستشفيات الخاصة بالقاهرة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب إجراؤه عمليه جراحية ونقل جثمانه إلي منزل أسرته بشارع البحر تاركا طفلين تتراوح أعمارهما السنية مابين 8 اشهر حتي 3 سنوات علي الاكثر .



ونعي الألاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر رحيل الشاب المفاجىء إثر الوعكه الصحية خلال 3 اسابيع الماضية وسط إطلاق دعوات بالرحمه والمغفره علي رحيله المفاجىء.

الجدير بالذكر أنه سيتم تشيع جثمان الشاب الضحية ظهر اليوم جنازة علي جثمان الفقيد بمسجد عوارة كما سيتم اقامه سرادق عزاء أمام منزل الأسرة بشارع البحر.

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