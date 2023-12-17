«كتلة الحوار» تقدم التعازي في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

توجه وفد رسمي من كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الكتله والمهندس حسام الدين علي النائب الاول وحازم الملاح ونرمين ميشيل أعضاء مجلس الامناء إلي سفارة الكويت لتقديم التعازي في وفاة المغفور له امير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل غانم صقر الغانم السفير الكويتي بالقاهرة وفد كتلة الحوار حيث قدمت التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق في فقيد الأمة العربية والإسلامية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

وقد سجل وفد الكتلة في دفتر التعازي بالسفارة الكويتية في مصر تعازيهم للامة العربية وشعب الكويت الشقيق.