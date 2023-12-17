مخبأ تحت سرير أطفال.. جيش الاحتلال ينشر فيديو لحظة اكتشاف نفق لحماس|شاهد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن جنود الكتيبة 931 التابعة لواء مشاة نحال اكتشفوا نفقًا لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مخبأ تحت سرير أطفال في منزل في منطقة جباليا شمال غزة.

وفي لقطات نشرها جيش الاحتلال، يقوم قائد في الكتيبة 931 بجولة في المنزل حيث وجد الجنود النفق، وهو يتحدث باللغة الإنجليزية .

ويزعم جيش الاحتلال أن الممر تحت الأرض هو نفق هجومي "استراتيجي" لحماس، وقد تم تدميره لاحقًا من قبل مهندسي القتال.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ ضربات ضد 200 موقع من مواقع حماس في قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن لواء المظليين داهم العديد من الشقق التي تستخدمها حماس في حي الشجاعية في مدينة غزة، ووجد أسلحة نارية وأجهزة متفجرة ومعدات عسكرية أخرى.

وأضاف أن القوات اكتشفت في المنطقة، نفقا بطول 15 مترا، تم تدميره لاحقا في غارة جوية.

وفي جنوب غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وجه غارة جوية على مستودع أسلحة حماس في منزل أحد النشطاء. مدعيا أنه يتم استخدام المستودع "الكبير" من قبل النشطاء في المنطقة لإعادة التسلح.

وأضاف أنه تم تحديد سبعة من نشطاء حماس المسلحين في منطقة خان يونس، ووجه غارات جوية عليهم.