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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال  يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل

صدى البلد

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (يايات) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

 

وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير والنهوض بأداء العاملين واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ومراجعة خطط التشغيل التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية.

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تفقد الدكتور عصمت مصانع وخطوط إنتاج اليايات الورقيـة والحلزونية  وتيل الفرامل، وراجع احتياجات ولوازم الإنتاج وقطع الغيار المطلوبة وخطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام  بمواعيدها فى إطار ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة ومدى الانعكاس على القوائم المالية ومؤشرات الأداء. واستعرض مراحل العملية الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات.

 

أكد الدكتور محمود عصمت أن شركة اليايات تمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال الأمر الذى تم البناء عليه لحسن إدارته واستغلاله لسد حاجة السوق المحلية، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة وانطلاقا من طبيعة النشاط للتوسع فى إنتاج المنتجات الجديدة التى تحتاجها الأسواق، والحرص على تطبيق نظم الجودة، مشيرا إلى مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال ، والاهتمام بتدريب العاملين ومواصلة تنظيم برامج تدريبية خاصة للوفاء بالاحتياجات فى قطاعات العمل المختلة.

 

استمع الدكتور محمود عصمت من مسئولى التشغيل إلى شرح مختصر حول مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج ودراسات السوق والحصة التى تستحوذ عليها الشركة فى السوق المحلية فى ظل الطلب المتزايد على تلك المنتجات والتى يمكن من خلاله خفض الواردات خاصة وأن مستلزمات الصناعة يتم توفيرها من السوق المحلية، موجها بالتوسع في إنتاج تيل الفرامل بالتعاون مع القطاع الخاص علما بأن هذا المنتج يتم بيعه قبل الانتهاء من عمليات التصنيع ، مشيرًا إلى إنتاج أنواع جديدة من اليايات جاري عرضها على وزارة النقل لاعتمادها والتوسع في إنتاجها فى إطار تحسين المنتج المحلى والالتزام بالمعايير الدولية للصناعة وإحلال الصناعة الوطنية، وتم مراجعة التنسيق مع شركة الدلتا للصلب لإمدادها بالخردة المتوفرة  لاستغلالها في عمليات الإنتاج.

 

جدير بالذكر أن شركة اليايات من أعرق الشركات العاملة فى السوق المصرية، تأسست عام 1958 وتعمل في مجال صناعة اليايات الورقية والحلزونية ولوازمهــا بمختلف أنواعها وأشكالها وأحجامها وخاماتها للسيــارات وعربـــات قطارات السكك الحديدية والمترو، وغيرها من المركبات والمعدات الصناعية، بالإضافة إلى إنتـــاج تيل الفرامل وأجزائها ولوازمها وقطع الغيار غير المعدنية والإتجار فيها وفي خاماتها

اليايات القابضة للصناعات الكيماوية الشركات

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