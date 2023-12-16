وزير قطاع الأعمال: الخريطة الاستثمارية لمشروعات الدواء تهدف لتحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة إلى الشركة العربية للأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، اليوم السبت؛ للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانعها، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد، والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك، في إطار خطة الدولة لتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا والاهتمام بصناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوي وتوطينها وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير

وتفقد الدكتور عصمت، المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة، ومنها مصنع إنتاج بخاخات الصدر والبخاخات الموضوعية، التي تتميز بها الشركة، ويتم تصنيعها وفقا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية.

وشملت الجولة تفقد مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمعامل والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها، واستمع من مسؤولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالي وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير.

كما تضمنت الجولة، إجراء حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة و طرق التصنيع و كيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة فى سوق الدواء المحلى والخارجي تتناسب مع حجم أصول وعراقة الشركة.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم؛ للنهوض به، وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالاضافة الى التمويل اللازم؛ نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة، وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة، انطلاقا من حجم الأصول، وعدد الشركات، والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة.

وأشار إلى أن مثل هذه الزيارات غير المخططة، تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للشركات، والحالة الفنية للمصانع، وخطة الإدارة، والاستماع للعاملين وتحفيزهم؛ من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به، فى إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع، واهمية ذلك للاقتصاد القومى.

ونوه بأن الفترة الماضية، شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجي؛ للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.

كما أكد الدكتور محمود عصمت، التزام الشركات التابعة، بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير.

ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة، وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة استمرارية الإنتاج؛ لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك التأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.

وأوضح أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية؛ تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة.

ويشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي استمراراً للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب فى كل شركة وانعكاس ذلك على تحسين أداء العاملين ونتائج الأعمال.