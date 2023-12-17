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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أسامة ربيع: حركة الملاحة بالقناة منتظمة ونتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر

انتظام الملاحة بقناة
انتظام الملاحة بقناة السويس

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، و أن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار رئيس قناة السويس ، إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من ١٩ نوفمبر وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.

الفريق أسامة ربيع رئيسا لمجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الأهلية

وأوضح الفريق ربيع، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 مليون طن، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتا عن قناة السويس حيث عبرت اليوم ضمن قافلة الجنوب كلا من السفينة MAERSK SAIGON والسفينة CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB والسفينة MSC FABIENNE وذلك على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وشدد رئيس الهيئة ، على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من ٩ أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.

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