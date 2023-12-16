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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع رئيسا لمجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الأهلية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لرئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بعد إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اختيار عدد من الرموز الوطنية لرئاسة مجلس أمناء 5 جامعات أهلية، ومنها جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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 ويرأس مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الفريق بحري أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وتم اختيار الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب نائباً لرئيس المجلس، بينما تم اختيار الدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أميناً للمجلس.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة لمجلس أمناء الأهلية متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهمه الموكلة إليهم.

وأكد أن جامعة قناة السويس ستظل دوماً تفتخر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، هذا الصرح العظيم الذي شيد في وقت قياسي، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتكون نقلة نوعية في التعليم الموجه لخدمة احتياجات سوق العمل الفعلية، بمنظومة عمل تقوم على أحدث التقنيات العالمية.

جامعة قناة السويس مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لفريق بحري أسامة ربيع

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