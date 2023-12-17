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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة فريق الكرة بالزمالك تتوجه إلى أنجولا استعداداً لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية الأفريقية

صدى البلد

غادرت القاهرة في الثالثة عصر اليوم  الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى أنجولا، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

احمد مصطفى زيزو الجولة الرابعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حمزة المثلوثى ساجرادا الأنجولي سيد عبد الله نيمار سوار الغيني شيكابالا

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