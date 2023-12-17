عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا عن علاقتها بالكاتب الكبير وحيد حامد وأول فيلم قدمته معه بعنوان "أرزاق يا دنيا"، وقالت:"كنت لسه فى بداية المعرفة بوحيد، والحقيقة لقيته شخص تشتاقله طول الوقت إنك تقعدى معاه وتشكيله همومك ومشاكلك وهو بيقدر يحلها وبيفكر دايمًا فى الواحد".

وامتد حديث يسرا عن المخرج يوسف شاهين باعتباره من الأساتذة الذين أثروا فيها: وقالت: "يوسف شاهين أول مرة قابلته قلت له مش هعرف أشتغل معاك علشان خفت من الفشل، طلب منى أغير لون شعرى، ولما ادانى "ورق حدوتة مصرية" قريته 10 مرات مفهمتوش خالص.

وأكدت الفنانة يسرا، خلال ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي، أنها رفضت عرضا بالعمل في هوليوود وآخر في فرنسا بسبب ضعف هذه الأدوار.

وقالت يسرا: “أنا نمرة واحد في الوطن العربي، فما هو المبرر للعمل خارج مصر وترتيب اسمي بشكل متأخر جدا؟”.

على جانب آخر، قالت يسرا خلال الندوة التي أدارتها ماريان خوري: “قدمت مع الزعيم عادل إمام 17 فيلما من أفضل أدواري، وفخورة بكل أعمالي معه لأنه شخص استثنائي وفنان عظيم”.


عن مهرجان الجونة السينمائي

تأسس في العام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. يهدف مهرجان الجونة السينمائي، إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والُمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويسعى بحماس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به (منصة الجونة السينمائية)، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

تتكون المنصة من: برنامج (جسر الجونة السينمائي)، الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم، وبرنامج (منطلق الجونة السينمائي)، وهو مختبر لتطوير المشاريع وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.

أما الإضافة الأحدث إلى (منصة الجونة السينمائية) فهي (سوق الجونة السينمائي) التي تضم معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث يتفاعل صنًاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

موضوعات متعلقة

واقفة وراء البسطاء.. ليلى علوي: يسرا بتوزع عيش ولحمة لله

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أخبار الفن: رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها.. وتصريحات جريئة ليوري مرقدي

عصام السقا يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم الإسكندراني

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

بيومي فؤاد في أول ظهور بعد الأزمة: اللي جاي دودو تاني خالص.. فيديو

شقيق شيرين عبدالوهاب يسب حسام حبيب بعد طلاقهما

ترشيحاتنا

مصر ترسل طائرتين لتقديم الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية في الكونغو.. صور

وصفها بـ تسمم الدم.. ترامب يكرر تصريحاته المناهضة للمهاجرين

يخالف اللوائح.. فيفا يصدم الأهلي ويرفض هذا الطلب.. تفاصيل

ضغط كبير على نتنياهو.. موجات غضب داخل إسرائيل

الأهلي يقدم التماسا بعد إيقاف موديست في كأس العالم للأندية

تحرك عسكري عاجل من أمريكا بخليج عدن وسط هجمات الحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

نشرة المرأة والصحة..فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد..مفاجأة غير متوقعة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب.. وتفاصيل القيمة الرسمية للدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ