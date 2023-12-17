يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

كشفت الفنانة يسرا عن علاقتها بالكاتب الكبير وحيد حامد وأول فيلم قدمته معه بعنوان "أرزاق يا دنيا"، وقالت:"كنت لسه فى بداية المعرفة بوحيد، والحقيقة لقيته شخص تشتاقله طول الوقت إنك تقعدى معاه وتشكيله همومك ومشاكلك وهو بيقدر يحلها وبيفكر دايمًا فى الواحد".



وامتد حديث يسرا عن المخرج يوسف شاهين باعتباره من الأساتذة الذين أثروا فيها: وقالت: "يوسف شاهين أول مرة قابلته قلت له مش هعرف أشتغل معاك علشان خفت من الفشل، طلب منى أغير لون شعرى، ولما ادانى "ورق حدوتة مصرية" قريته 10 مرات مفهمتوش خالص.

وأكدت الفنانة يسرا، خلال ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي، أنها رفضت عرضا بالعمل في هوليوود وآخر في فرنسا بسبب ضعف هذه الأدوار.

وقالت يسرا: “أنا نمرة واحد في الوطن العربي، فما هو المبرر للعمل خارج مصر وترتيب اسمي بشكل متأخر جدا؟”.

على جانب آخر، قالت يسرا خلال الندوة التي أدارتها ماريان خوري: “قدمت مع الزعيم عادل إمام 17 فيلما من أفضل أدواري، وفخورة بكل أعمالي معه لأنه شخص استثنائي وفنان عظيم”.



عن مهرجان الجونة السينمائي

تأسس في العام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. يهدف مهرجان الجونة السينمائي، إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والُمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويسعى بحماس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به (منصة الجونة السينمائية)، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

تتكون المنصة من: برنامج (جسر الجونة السينمائي)، الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم، وبرنامج (منطلق الجونة السينمائي)، وهو مختبر لتطوير المشاريع وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.

أما الإضافة الأحدث إلى (منصة الجونة السينمائية) فهي (سوق الجونة السينمائي) التي تضم معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث يتفاعل صنًاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.